Gianluigi Buffon lo ha confermato ieri dicendo che è l'uomo giusto per guidare la Nazionale in un momento delicatissimo, dopo l'esonero di Spalletti e la qualificazione Mondiale ancora tutta in discussione. E oggi è arrivata l'ufficialità: Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale italiana.

"Difesa a tre. Spazio nelle convocazioni ai giovani che hanno lanciato messaggi nell’ultima stagione, da Leoni a Pio Esposito ("Occhi puntati pure su di lui che è al Mondiale per club con l’Inter"). Donnarumma, Tonali e Barella leader. Più il ritorno di Scamacca, quando sarà al massimo, per completare un attacco top con Kean, Lucca e Retegui. Rino Gattuso da giorni lavora sull’Italia, la sfida più bella e affascinante della sua carriera", scrive la rosea.

Sul modo di giocare del neo ct la rosea scrive: "Non vi aspettate verticalità e lanci lunghi: la parola d’ordine sarà costruzione dal basso, palleggiando in superiorità numerica (3+2), meglio se facendo circolare velocemente la palla per portarla sugli esterni offensivi (in caso di 3-4-3, occhio a Politano, Orsolini e Zaccagni) o tra le linee (3-4-2-1)".