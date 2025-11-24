Il dibattito ha acceso lo studio della Nuova DS sul rigore assegnato all'Inter

Redazione1908 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 12:52)

Mauro Bergonzi ha analizzato negli studi della Nuova DS l'episodio relativo all'assegnazione del calcio di rigore all'Inter. L'ex arbitro ha ripercorso con le immagini la dinamica dell'episodio da moviola: "Nessun giocatore dell'Inter protesta, Thuram rimane a terra. A questo punto i giocatori dell'Inter buttano fuori la palla e il Var si mette al lavoro. Si mette al lavoro per vedere il contrasto con Pavlovic. Pavlovic non ha sicuramente nessuna volontà di andare a calpestare il piede dell'avversario, ma la volontà di intercettare il cross. Il piede dovrà pur cadere e cade sul piede di Thuram. Aureliano del Var manda al monitor Sozza e noi ve lo facciamo vedere dalla telecamera dell'arbitro. E sentite cosa dice l'arbitro ad Aureliano. Chiede di vedere le immagini in dinamica e in velocità normale per cercare di capire se l'intervento è falloso o no. Poi l'annuncio del rigore perché questa è imprudenza. Che cos'è l'imprudenza per l'arbitro e il Var? Un calciatore che cerca di intercettare un cross e poi il piede da qualche parte per la legge di gravità deve finire e finisce sul piede di Thuram? Per me questo non può mai essere calcio di rigore".

Graziani non è d'accordo con l'analisi di Bergonzi e spiega la sua posizione: "Da ex calciatore capisco il movimento. Il difensore deve stare a 15 cm da dove viene calciata la palla. Devi essere intelligente, lo sai che nel calcio moderno di oggi se tocchi una caviglia, qualsiasi cosa c'è il calcio di rigore. Con le regole di oggi questo è calcio di rigore senza se e senza ma. L'imprudenza l'ha avuta Pavlovic perché nel contrastare Thuram sarebbe dovuto andare leggermente con il piede destro non a contatto della palla ma distanziato dalla palla. Questo è il ragionamento che avrebbe dovuto fare il giocatore del Milan".

La discussione in studio prosegue e si sposta sul contatto tra Bastoni e Modric. Bergonzi commenta: "Ti faccio vedere cosa è successo dieci minuti prima tra Modric e Bastoni. L'arbitro è lì a due metri e indica il fallo dal fondo. Rimango della mia opinione rispetto al rigore assegnato ma con il tuo senza se e senza allora anche questo...". Graziani risponde subito: "È diverso il movimento di Modric, vedi che lui si gira e non guarda più Bastoni". E Adani aggiunge: "Il cross di Thuram rimane in gioco e il fallo di Pavlovic impedisce a Thuram di rientrare nella dinamica dell'azione. Secondo me questo è un calcio di rigore che si può dare".