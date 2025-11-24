L'allenatore del Napoli ha parlato a Sky Sport, alla vigilia della sfida della quinta giornata di League Phase di Champions League contro il Qarabag

Alessandro De Felice Redattore 24 novembre - 12:20

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport, alla vigilia della sfida della quinta giornata di League Phase di Champions League contro il Qarabag, in programma domani sera al Maradona alle 21:00.

"Ci arriviamo con la giusta energia. Quella di sabato è stata una buona partita con buone risposte. Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Adessoci sono da recuperare energie e bisognerà preparare la partita. Sabato c’è stato un dispendio energetico importante. Anche domani contro il Qarabag servirà intensità che è la squadra rivelazione della Champions League. Porteranno ritmi intensi, dovremmo fare una gara con attenzione al massimo delle energie. Faremo valutazioni per la scelta iniziale della formazione. In panchina devo lasciare soluzioni in caso di risultato positivo e soprattutto se non dovessero essere positivo. Farò delle scelte sapendo che la gara dura 95 minuti e non 70-75 minuti".

"Quest’anno sarà un anno complesso per tanti motivi, l’ho detto ad inizio anno. I ragazzi si stanno applicando, stanno crescendo e si stanno integrando. Viste le defezioni sarebbe molto limitante se non ci fosse una crescita da parte di chi è arrivato. Contro l’Atalanta c’erano sei volti nuovi rispetto allo scorso anno. Stiamo facendo il nostro percorso. Ci sono situazioni che io posso controllare: lavoro, preparazione tattica. Poi ci sono cose che non puoi controllare come la disponibilità di alcuni. Di questo dispiace, siamo pronti a dare battaglia".

"Neres lo scorso anno è stato decisivo in tante partite. Tanti gol e tanti assist li ha fatti lui. Il fatto che sia tornato protagonista deve dare a tutti noi energia e positività. Sarà importante dare continuità di prestazione e risultato. Neres a destra o sinistra nel campetto? Grazie (ride, ndr)".