«58 anni sono belli ma se potessi ne cancellerei 30 e scenderei in campo stasera». Apre così Nicola Berti la sua intervista rilasciata ai microfoni di Libero in occasione del suo compleanno e verso la sfida di questa sera tra l'Inter e il Bayern Monaco in Champions League.