Vincent Kompany , allenatore del Bayern Monaco, intervistato da Prime Video, ha parlato così verso la sfida contro l'Inter di questa sera: "Abbiamo molto rispetto per l'Inter perché sono insieme da tanti anni e sanno bene come approcciare ogni momento della partita. Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro non solo come vittorie ma anche per quanto riguarda la compattezza del gruppo.

Dobbiamo rispettarli ma allo stesso tempo crederci. Crederci perché nel calcio non si sa mai e poi perché abbiamo ancora qualcosa da dire in questa partita. Non si tratta solo di come difenderà l'Inter ma anche di come noi li attaccheremo. Questo sarà interessante. Sappiamo che sono una grande squadra, non solo sanno difendersi bene ma anche attaccare.