"Come tifoso interista adesso vado a fare una 'revisione' alle coronarie prima della finale. Mi sto organizzando per esserci. L'Inter è stata una squadra che ha tirato fuori l'inimmaginabile perché, oggettivamente, non è più forte del Barcellona". Il comico e conduttore televisivo Enrico Bertolino, tifoso interista doc, inizia con battuta ironica il suo commento sulla vittoria di ieri sera ottenuta dai nerazzurri allo stadio di San Siro sul Barcellona per 4 a 3. Vittoria che permetterà alla formazione guidata da Simone Inzaghi di giocarsi la finale di Champions League il 31 maggio a Monaco di Baviera sfidando la vincente tra Paris Saint-Germain e Arsenal che giocheranno questa sera a Parigi.