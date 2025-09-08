Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto in Serie A:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bezzi: “All’Italia serve un dirigente alla Galliani. L’Inter ha fatto un passo indietro”
news
Bezzi: “All’Italia serve un dirigente alla Galliani. L’Inter ha fatto un passo indietro”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto in Serie A
Cosa serve a questa Nazionale a livello dirigenziale?—
"Serve un dirigente abile tipo Galliani. Non è possibile che quando fallisci obiettivi vai avanti".
Vede un Milan da scudetto?—
"C'è un fatto: credo molto in Allegri, sono convinto della sua bravura. Dopo due giornate non mi permetto di giudicare il suo avvio, perché anche Conte lo scorso anno partì male. Il Milan non ha le coppe, quindi chissà, potrebbe essere un piccolo vantaggio. Non ci credo a un Napoli che vince il secondo scudetto di fila. Non credo molto in Chivu, l'Inter ha fatto un passo indietro. Ero indeciso con la Juventus per il titolo, anche se il ritorno di Vlahovic potrebbe cambiare qualcosa".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA