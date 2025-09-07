Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche di Inter e, nello specifico, della situazione di Hakan Calhanoglu

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche di Inter e, nello specifico, della situazione di Hakan Calhanoglu:

Calhanoglu, arrivano ancora voci dalla Turchia: ma è centrale nel progetto Inter?

"Questo Calhanoglu suscita qualche perplessità, dal punto di vista mentale. Non ci sta più dentro, questo tentativo di fuga ha lasciato qualche strascico. Bisogna monitorare la situazione. Ha fatto qualche passo indietro, ma avere un giocatore così normale non è più centrale. Se riprende voglia e condizione allora è diverso".