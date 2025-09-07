FC Inter 1908
Impallomeni: “Calhanoglu non più centrale nell’Inter. Chivu? C’è una verità che sanno tutti”

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche di Inter e, nello specifico, della situazione di Hakan Calhanoglu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche di Inter e, nello specifico, della situazione di Hakan Calhanoglu:

Calhanoglu, arrivano ancora voci dalla Turchia: ma è centrale nel progetto Inter?

—  

"Questo Calhanoglu suscita qualche perplessità, dal punto di vista mentale. Non ci sta più dentro, questo tentativo di fuga ha lasciato qualche strascico. Bisogna monitorare la situazione. Ha fatto qualche passo indietro, ma avere un giocatore così normale non è più centrale. Se riprende voglia e condizione allora è diverso".

Inter, come vede Chivu ora?

—  

"E' un ottimo allenatore. La verità è che Chivu è stato un rimedio dell'ultim'ora, lo sanno tutti. La sfida ora è dimostrare che non lo è, perché lo sa anche la squadra".

(Fonte: TMW Radio)

