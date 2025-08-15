"Se c’è la tecnologia, penso sia giusto sfruttarla. L’importante è la chiarezza", dice poi Oliver Bierhoff sul VAR

Oliver Bierhoff , ex attaccante di Milan e Udinese tra le altre, ha parlato a Repubblica anche di Serie A:

«Porterà grinta e spero serva: tutto il mondo del calcio vuole vedere la nazionale italiana al Mondiale. Sono contento per Rino, mi piacerebbe discutere con lui di calcio».

«Quando hai una storia come quella di Donnarumma al Psg, è brutto che finisca così. Il club avrà i suoi motivi economici e sportivi. In generale, penso che sia molto importante trattare bene i giocatori, essere sinceri e rispettare i contratti».