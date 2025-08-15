Oliver Bierhoff, ex attaccante di Milan e Udinese tra le altre, ha parlato a Repubblica anche di Serie A:
Bierhoff: “Col VAR ai miei tempi avrebbero convalidato quel gol contro la Juve”
«Vlahovic conosce bene la Serie A, ma tutti gli attaccanti funzionano se la squadra funziona, se arrivano palloni. Io dipendevo molto dai compagni. Varrà anche per Hojlund. Il Milan viene da una stagione difficile. Deve tornare in Champions ed essere più costante».
Che effetto le fa vedere Gattuso, suo ex compagno, ct dell’Italia?
«Porterà grinta e spero serva: tutto il mondo del calcio vuole vedere la nazionale italiana al Mondiale. Sono contento per Rino, mi piacerebbe discutere con lui di calcio».
Donnarumma può vincere il Pallone d’oro, ma è fuori dal Psg.
«Quando hai una storia come quella di Donnarumma al Psg, è brutto che finisca così. Il club avrà i suoi motivi economici e sportivi. In generale, penso che sia molto importante trattare bene i giocatori, essere sinceri e rispettare i contratti».
Molti dei candidati al Pallone d’oro sono del Psg.
«Luis Enrique ha fatto un grande lavoro, il gruppo ci crede e si diverte. Il Psg non punta più solo sui campioni».
Le sarebbe piaciuto avere il Var, quando giocava?
«Mi avrebbero dato un gol in più contro la Juventus, la palla era dentro di un po’. Ma a parte quello, se c’è la tecnologia, penso sia giusto sfruttarla. L’importante è la chiarezza. Spesso gli spettatori non capiscono bene le dinamiche del dialogo fra campo e sala video».
