Birindelli: “Solo l’Inter può perdere lo Scudetto. Per la Champions sarà bagarre”

L'ex difensore della Juventus, oggi allenatore della Pianese, non ha dubbi: i nerazzurri vinceranno il campionato
Fabio Alampi Redattore 

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus e oggi allenatore della Pianese, non ha dubbi: l'Inter vincerà il campionato.

Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Per la Champions ci sarà bagarre fino all'ultima giornata, le squadre sono quelle che vediamo ora in corsa. Lo Scudetto lo può perdere solo l'Inter".

