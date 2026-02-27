Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus e oggi allenatore della Pianese, non ha dubbi: l'Inter vincerà il campionato.
Birindelli: “Solo l’Inter può perdere lo Scudetto. Per la Champions sarà bagarre”
L'ex difensore della Juventus, oggi allenatore della Pianese, non ha dubbi: i nerazzurri vinceranno il campionato
Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Per la Champions ci sarà bagarre fino all'ultima giornata, le squadre sono quelle che vediamo ora in corsa. Lo Scudetto lo può perdere solo l'Inter".
