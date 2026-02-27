fcinter1908 news interviste Colombo: “Eliminata in CL, ma l’Inter resta forte. Sappiamo come darle fastidio. A San Siro…”

Colombo: “Eliminata in CL, ma l’Inter resta forte. Sappiamo come darle fastidio. A San Siro…”

L'ex Milan, oggi giocatore del Genoa di De Rossi, prossima rivale nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Skysport
Eva A. Provenzano 

Nell'intervista che Lorenzo Colombo ha concesso a Skysport nei giorni che precedono la sfida contro l'Interha parlato proprio della prossima rivale di campionato, la squadra di Chivu che lui e il suo Genoa, la squadra guidata da De Rossi, affronteranno a San Siro sabato alle 20.45.

-Partita a San Siro? 

Primo stadio in Italia sicuramente, è lo stadio per eccellenza ma proveremo a dire la nostra contro la squadra forse più forte del campionato.

-Ti aspettavi l'eliminazione dalla CL per mano del Bodo?

Non mi aspettavo l'eliminazione in CL da parte del Bodo, bravi loro. Ma l'Inter rimane una squadra fortissima, senza dubbio. 

-Affrontarli dopo questa eliminazione è peggio secondo te? 

Sinceramente non lo so perché campioni così sanno subito voltare pagina, pensare a quello che devono fare e non a quello che è successo. Non mi aspetto un'Inter che subisca, anzi. 

-A San Siro avete sfiorato l'impresa contro il Milan, con che approccio arrivate alla sfida con i nerazzurri? 

Con l'approccio avuto contro il Milan: sappiamo cosa fare per dare fastidio ad una squadra così forte, ecco. 

-Un derby per te? 

Ho segnato per la prima volta da loro avversario, ho segnato una volta con il Milan ma non c'erano tifosi. Un'emozione particolare perché io sono nato vicino a Milano e San Siro è lo stadio della mia vita, dove andavo a vedere le partite fin da piccolo e che mi emoziona sempre. In realtà è una gara importante come le altre, una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono in difensori più forti del campionato. Akanji è forte il difensore più forte di questa stagione, riesce a mettere qualità con la pelle e a livello difensivo è aggressivo e veloce. 

(Fonte: SS24)

 

