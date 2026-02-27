Ho segnato per la prima volta da loro avversario, ho segnato una volta con il Milan ma non c'erano tifosi. Un'emozione particolare perché io sono nato vicino a Milano e San Siro è lo stadio della mia vita, dove andavo a vedere le partite fin da piccolo e che mi emoziona sempre. In realtà è una gara importante come le altre, una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono in difensori più forti del campionato. Akanji è forte il difensore più forte di questa stagione, riesce a mettere qualità con la pelle e a livello difensivo è aggressivo e veloce.