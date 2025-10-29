Il giocatore nerazzurro è stato intervistato ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 23:18)

Alla fine della partita contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN, Yann Bisseck - tra i migliori in campo - ha parlato della vittoria per tre a zero: «Chivu ci ha detto di non andare tutti avanti? Anche lui ha giocato a calcio e tutti vogliamo anche segnare, pure i difensori. Chivu ha ragione, la difesa è molto importante. Ma abbiamo fatto un'ottima gara, in difesa, in attacco, ovunque. Siamo molto contenti».

-Si pensava ad una squadra che fa difficoltà a difendere la tua profondità, ti piace la posizione?

Non c'entra terzo, quinto, portiere: voglio sempre giocare. Stiamo giocando con una linea più alta e con la mia fisicità posso giocare come sto giocando. Siamo contenti perché è stata per tutti una bella partita.

-Sembra che Chivu si comporti con voi più da giocatore che da allenatore

No, no. Lui è un allenatore. Non possiamo dire questo. È molto gentile anche fuori dal campo, si può parlare di tutto, anche fuori dal campo, non solo di calcio. Penso che lui faccia un ottimo lavoro e se mettiamo in pratica quello che dice possiamo fare una bella stagione.

-Di cosa parliamo con Chivu fuori dal calcio?

Non posso dirlo in tv.

(Fonte: DAZN)