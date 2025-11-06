FC Inter 1908
Bisseck: "E' la Champions, tutte le squadre hanno qualcosa: sappiamo di dover fare meglio"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty
Marco Astori
Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty: "E' la Champions, tutte le squadre hanno qualcosa: dobbiamo lottare.

Loro hanno fatto una buona gara e ci hanno messo in difficoltà: sappiamo di dover fare meglio sotto porta e in difesa, ma conta la vittoria".

 

