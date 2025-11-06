Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty: "E' la Champions, tutte le squadre hanno qualcosa: dobbiamo lottare.
Bisseck: “E’ la Champions, tutte le squadre hanno qualcosa: sappiamo di dover fare meglio”
Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty
Loro hanno fatto una buona gara e ci hanno messo in difficoltà: sappiamo di dover fare meglio sotto porta e in difesa, ma conta la vittoria".
