Yann Bisseck , difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty : "E' la Champions, tutte le squadre hanno qualcosa: dobbiamo lottare.

Loro hanno fatto una buona gara e ci hanno messo in difficoltà: sappiamo di dover fare meglio sotto porta e in difesa, ma conta la vittoria".