FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Marotta: “Stadio necessario. Indagine? Nulla da temere. Chivu? Tutti diffidenti ma non noi”

ultimora

Marotta: “Stadio necessario. Indagine? Nulla da temere. Chivu? Tutti diffidenti ma non noi”

Marotta: “Stadio necessario. Indagine? Nulla da temere. Chivu? Tutti diffidenti ma non noi” - immagine 1
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in mixed zone ai cronisti presenti dopo la vittoria contro il Kairat Almaty
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in mixed zone ai cronisti presenti dopo la vittoria contro il Kairat Almaty: "E' una giornata storica per la città di Milano, per l'Italia, per i due club e per lo sport perché questo rogito significa che abbiamo segnato il passo per procedere alla costruzione di un nuovo stadio che risponde agli standard di sicurezza e ospitalità.

Marotta: “Stadio necessario. Indagine? Nulla da temere. Chivu? Tutti diffidenti ma non noi”- immagine 2
Getty Images

Con tutto il rispetto per San Siro e per le emozioni che ha generato, era necessario ed era importante dare una svolta. Sarà un futuro pieno di difficoltà, ma la determinazione della nostra proprietà e del Milan è stata tale per arrivare ad una conclusione anche grazie al sindaco Sala.

Non preoccupazione per l'inchiesta? La condivido perché so come sono andati i fatti, nella grande trasparenza e nel rispetto delle leggi: nulla da temere se non da rispondere alle fasi investigativa. La data per il progetto? Comunicheremo di volta in volta i passi in avanti in questo lunghissimo percorso.

Marotta: “Stadio necessario. Indagine? Nulla da temere. Chivu? Tutti diffidenti ma non noi”- immagine 3
Getty Images

Punteggio pieno in Champions? Abbiamo disputato 4 partite, 12 punti, un solo gol subito: è di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Il merito è dell'allenatore, che ha lavorato nella diffidenza da parte di tutti, non certo nostra: sapevamo di avere a che fare con un professionista molto bravo e con un gruppo di giocatori che si sono applicati, l'allenatore con loro ha creato una squadra vincente".

Leggi anche
Bisseck: “Io giocatore ideale di Chivu? Spero lo pensi anche lui. Sul gol subito non si sa...
De Vrij a InterTV: “Dobbiamo continuare a fare punti. Scendiamo in campo per vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA