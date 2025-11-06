Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in mixed zone ai cronisti presenti dopo la vittoria contro il Kairat Almaty

Marco Astori Redattore 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 00:20)

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in mixed zone ai cronisti presenti dopo la vittoria contro il Kairat Almaty: "E' una giornata storica per la città di Milano, per l'Italia, per i due club e per lo sport perché questo rogito significa che abbiamo segnato il passo per procedere alla costruzione di un nuovo stadio che risponde agli standard di sicurezza e ospitalità.

Con tutto il rispetto per San Siro e per le emozioni che ha generato, era necessario ed era importante dare una svolta. Sarà un futuro pieno di difficoltà, ma la determinazione della nostra proprietà e del Milan è stata tale per arrivare ad una conclusione anche grazie al sindaco Sala.

Non preoccupazione per l'inchiesta? La condivido perché so come sono andati i fatti, nella grande trasparenza e nel rispetto delle leggi: nulla da temere se non da rispondere alle fasi investigativa. La data per il progetto? Comunicheremo di volta in volta i passi in avanti in questo lunghissimo percorso.

Punteggio pieno in Champions? Abbiamo disputato 4 partite, 12 punti, un solo gol subito: è di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Il merito è dell'allenatore, che ha lavorato nella diffidenza da parte di tutti, non certo nostra: sapevamo di avere a che fare con un professionista molto bravo e con un gruppo di giocatori che si sono applicati, l'allenatore con loro ha creato una squadra vincente".