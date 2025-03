Bisseck: “Inter-Bayern? Loro forti ma non abbiamo nulla da temere”

Intervenuto ai microfoni della stampa tedesca in vista della sfida contro l'Italia, Yann Bisseck ha risposto alle domande anche sull'incrocio in Champions League contro il Bayern Monaco:

"Il Bayern ha giocatori estremamente forti, sia in attacco che in difesa. Non sarà facile ma siamo in forma, ben allenati e non abbiamo nulla da temere. Credo che possiamo sicuramente ottenere il risultato se facciamo la nostra prestazione in campo".