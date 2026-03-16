Nella lunga intervista a Kicker, il difensore nerazzurro ricorda il suo arrivo a Milano e le difficoltà comunicative con Inzaghi

Gianni Pampinella Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 14:16)

Nella lunga intervista a Kicker, tra i tanti argomenti affrontati da Yann Bisseck c'è stato anche quello relativo al suo impatto con l'Inter e la lingua italiana. Il difensore ricorda il suo approdo a Milano: "È stato subito dopo l’Europeo Under 21 in Georgia e Romania. Il club mi aveva offerto la possibilità di fare più vacanza. Ma quando arrivi in un nuovo ambiente devi sfruttare ogni giorno — soprattutto quando passi dalla Danimarca a un club di livello mondiale come l’Inter. Come giocatore pagato “solo” sette milioni di euro, tra virgolette, devi prima dimostrare il tuo valore per non essere considerato solo un birillo d’allenamento in mezzo a tutte queste superstar (ride)".

Com’è stato l’inizio? — "Beh, io e Simone Inzaghi non riuscivamo davvero a comunicare, a parte qualche parola in francese. Avevo la sensazione che lui non sapesse bene cosa fare con me. All’inizio era anche divertente, ma non semplice. Perché se sei un difensore e non riesci a comunicare con i tuoi compagni, diventa difficile".

Quindi non le è rimasta altra scelta che imparare l’italiano il più velocemente possibile? — "Esatto. In generale trovo sempre affascinanti le nuove lingue. Se non mi ci fossi impegnato, probabilmente avrei dovuto aspettare ancora più tempo per giocare, più di quanto non sia già successo. Mi sedevo nei bar e cercavo di ordinare tutto in italiano. Cercavo semplicemente di assorbire la vita, le persone, il modo di relazionarsi. Ha funzionato benissimo. Ormai parlo l’italiano quasi fluentemente".

(Kicker)