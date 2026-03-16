A margine dell'inaugurazione di un playground a Cologno Monzese , il Ministro per Lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha parlato del caso Bastoni : «Giusto non mettere in discussione la convocazione di Bastoni in Nazionale ? Io credo che si venga convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Il difensore ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato», ha spiegato.

«I fischi dei tifosi? Ognuno fa quello che ritiene più opportuno, io credo che il rispetto sia un fattore supremo e questo rispetto si manifesta nei comportamenti dei protagonisti e nei comportamenti di quelli che spesso prendono esempio dai protagonisti, considerando il pubblico parte del protagonismo sportivo. Credo che chi arrivi a certi livelli abbia la consapevolezza di giocare per il pubblico. A un livello professionale così alto si hanno si hanno anche dei doveri, oltre che dei diritti che contrattualmente vengono sempre sanciti e rispettati», ha aggiunto in merito al giocatore nerazzurro che ad ogni trasferta sta subendo i fischi dei tifosi avversari per quanto accaduto con Kalulu.