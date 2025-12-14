Bisseck: “Felice per il gol, ma la cosa importante era la vittoria. Abbiamo sofferto, ma…”

Al termine di Genoa-Inter, Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Il gol? In questa stagione ho avuto qualche situazione dove ho calciato col sinistro, col Liverpool ci ho provato, oggi ha funzionato. Sono molto contento, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Abbiamo sofferto un po', ma a volte si deve vincere così- Passo verso il Mondiale? Lo spero. Non sto pensando a questo in questo momento, voglio aiutare la squadra. Oggi è andata bene e sono felice".