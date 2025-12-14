Bisseck: “Felice per il gol, ma la cosa importante era la vittoria. Abbiamo sofferto, ma…”

FC Inter 1908
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine di Genoa-Inter
Gianni Pampinella
Al termine di Genoa-Inter, Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Il gol? In questa stagione ho avuto qualche situazione dove ho calciato col sinistro, col Liverpool ci ho provato, oggi ha funzionato. Sono molto contento, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Abbiamo sofferto un po', ma a volte si deve vincere così- Passo verso il Mondiale? Lo spero. Non sto pensando a questo in questo momento, voglio aiutare la squadra. Oggi è andata bene e sono felice".

