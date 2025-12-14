Piotr Zielinski, prima della gara dell'Inter contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrocampista nerazzurro ha spiegato: «I risultati di oggi rendono gara più importante? Lo sapevamo anche prima dei risultati che questa è importante. Veniamo da una sconfitta in CL e vogliamo riscattarci con grande prestazione».