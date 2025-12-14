Piotr Zielinski, prima della gara dell'Inter contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrocampista nerazzurro ha spiegato: «I risultati di oggi rendono gara più importante? Lo sapevamo anche prima dei risultati che questa è importante. Veniamo da una sconfitta in CL e vogliamo riscattarci con grande prestazione».
Zielinski: “Parto io da play. Sto bene fisicamente, mi mancava stare così. E spero…”
Il centrocampista nerazzurro ha parlato prima della sfida contro il Genoa ai microfoni di DAZN
-Come farete per sostituire Calhanoglu come play, come vi adattate?
Parto io come play, poi magari ci scambieremo nei vari momenti della partita. Parto io in quella posizione.
-Stai prendendo confidenza: tuo momento migliore?
Sì, penso di sì. Sto bene fisicamente soprattutto, mi mancava da tempo stare bene così. Cerco seempre di poter dare il mio contributo e spero di dare una mano all'Inter a vincere le partite.
(Fonte: DAZN)
