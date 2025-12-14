FC Inter 1908
Zielinski: “Parto io da play. Sto bene fisicamente, mi mancava stare così. E spero…”

Il centrocampista nerazzurro ha parlato prima della sfida contro il Genoa ai microfoni di DAZN
Piotr Zielinski, prima della gara dell'Inter contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN. Il centrocampista nerazzurro ha spiegato: «I risultati di oggi rendono gara più importante? Lo sapevamo anche prima dei risultati che questa è importante. Veniamo da una sconfitta in  CL e vogliamo riscattarci con grande prestazione». 

-Come farete per sostituire Calhanoglu come play, come vi adattate? 

Parto io come play, poi magari ci scambieremo nei vari momenti della partita. Parto io in quella posizione. 

-Stai prendendo confidenza: tuo momento migliore? 

Sì, penso di sì. Sto bene fisicamente soprattutto, mi mancava da tempo stare bene così. Cerco seempre di poter dare il mio contributo e spero di dare una mano all'Inter a vincere le partite. 

(Fonte: DAZN)

