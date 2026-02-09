FC Inter 1908
Dopo Sassuolo-Inter, Yann Bisseck, autore del gol che ha sbloccato la partita nel 5-0 nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni
Intervistato da Sport Mediaset dopo Sassuolo-Inter, Yann Bisseck, autore del gol che ha sbloccato la partita nel 5-0 nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Non è stata così semplice come è sembrata. Non siamo partiti benissimo, ma quest'anno siamo molto forti di testa. Siamo rimasti sempre sul pezzo e poi abbiamo sbloccato la partita. Con la nostra qualità possiamo far male a tutti gli avversari. Pressione sul Milan? Noi non pensiamo a questo, ma vogliamo fare le cose fatte bene per vincere ogni partita. Cosa fanno gli altri non è così importante per noi. Siamo concentrati sul nostro percorso e penso che, se continueremo così, faremo una bella stagione".

"La Juventus? Siamo concentrati su di noi: dobbiamo guardare a cosa abbiamo fatto nella partita d'andata, ma credo che allo stesso tempo siamo migliorati rispetto ai mesi scorsi".

(Fonte: Sport Mediaset)

