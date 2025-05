Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Torino : "Come resettare dopo la vittoria contro il Barcellona? Nel calcio è così, c'è sempre un'altra partita. Siamo stati molto contenti dopo la partita, abbiamo avuto un giorno libero, però venerdì abbiamo cominciato a lavorare per questa partita. Saremo pronti, vogliamo e dobbiamo vincere.

Quanto crediamo allo scudetto? 100%. Se non ci crediamo, perchè giochiamo oggi? Noi giochiamo sempre per vincere, questa posizione non è la migliore perchè dobbiamo guardare anche cosa fa il Napoli. Alla fine vogliamo vincere e fare le nostre cose".