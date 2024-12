Nel corso dell'ultima puntata di Pressing, Fabrizio Biasin ha commentato le parole di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan, in un documento dell'Harvard Business School, aveva citato anche l'Inter: "Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il ‘vincere con intelligenza.’ L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta (il riferimento è all’ex proprietario insolvente, non al club in sé, ndr)".