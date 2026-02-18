Sucic a InterTV: “Il campo? Siamo l’Inter non dobbiamo cercare scuse”

Una sconfitta pesante, non solo per il passivo, ma per come è arrivata. Una ripresa incolore da parte dei nerazzurri che ha fruttato un passivo - probabilmente ingeneroso - ma che rimanda tutto alla gara di ritorno dove l'atteggiamento della squadra di Chivu dovrà essere assolutamente diverso da quello visto in campo oggi. Queste le parole di Sucic rilasciate ai microfoni di InterTV nel post partita: "Cosa non ha funzionato? Non è ancora finita, non saprei dovrei rivedere la gara e analizzarla ma abbiamo ancora la gara di ritorno per ribaltarla. Il freddo e il terreno? Non dobbiamo troviamo scuse giochiamo per l'Inter e dobbiamo giocare ovunque quello che conta è vincere le partite, dobbiamo giocare sempre al massimo. Gara di ritorno? Dobbiamo esser calmi e cercare di andare avanti nella competizione"