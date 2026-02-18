Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la sconfitta contro il Bodo/Glimt

Marco Astori Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 23:31)

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare la sconfitta contro il Bodo/Glimt: "La squadra ci ha provato, ha avuto un buon atteggiamento per 90': siamo rimasti sorpresi nei palloni persi e nelle loro transizioni e abbiamo pagato dazio. Ma ci abbiamo provato nonostante le difficoltà, il campo e il freddo: non è una scusa ma non posso rimproverare niente ai miei per l'atteggiamento.

Siamo rimasto sorpresi da qualche pallone perso. Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino: dobbiamo vedere come siamo messi perché tra tre giorni giochiamo a Lecce poi penseremo al ritorno. Lautaro l'abbiamo perso, si è fatto male: altri giocatori hanno dei problemi e li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, abbastanza serio.

Se è mancata cattiveria? Abbiamo chiesto pressione sul marcatore, ma il problema non è stato quello: il problema è che su qualche transizione siamo rimasti sorpresi sulle preventive con la loro velocità. Poi loro sterzano meglio, erano molto più abituati agli appoggi: non è una scusa. Abbiamo avuto quell'occasione sull'1-1 in cui potevamo avere più fortuna: poi abbiamo preso due gol identici nella loro qualità più importante. E' tutto aperto, c'è il ritorno: è una squadra che in transizione può far male ma ce la giocheremo fino in fondo per superare il turno".