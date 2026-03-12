Cosa succede? Siamo in ritiro, Prandelli dice la formazione titolare e io non ci sono. Ero giovane, non capivo certe situazioni. Mentre i miei compagni si stavano scaldando, entra il presidente Della Valle nello spogliatoio e mi chiede perché fossi arrabbiato nero. Gli rispondo che ero incazzato perché non avrei giocato, aggiungendo una parolaccia. Il presidente se la prende, finisce la partita, io rimango in panchina, quindi mi chiama Corvino e mi comunica che ero fuori rosa. Al direttore ho spiegato che il presidente non poteva comprarmi con i soldi e non poteva tenermi come prigioniero. Sono andato fuori rosa, mi hanno messo con la Primavera. Mi chiama Branca e mi dice "era già tutto fatto, dovevi aspettare la fine della partita e venivi all'Inter". Per questo motivo, una stupidaggine mia, non sono andato all'Inter".