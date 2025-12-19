Chivu a InterTV: “Se cadi ti devi rialzare e questi ragazzi hanno sempre dimostrato che…”

L'Inter saluta la Supercoppa Italiana eliminata dal Bologna ai calci di rigore. Una prestazione, quella dei nerazzurri, che forse è mancata di qualcosa. Il vantaggio immediato di Thuram, il pareggio di Orsolini e quel calcio di rigore concesso e poi revocato da Chiffi. Queste le parole di Mister Chivu nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Abbiamo inizato bene poi abbiamo subito la loro intensità perchè dovevnso riprendere la partita, loro l'hanno pareggiate siamo risaliti creando qualcosa nel finale. Nella ripresa abbiamo fatto vedere le nostre qualità ci abbiamo provato fino in fondo poi ai rigori è una lotteria e abbiamo perso. Siamo consapevoli che ci devi provare, se cadi ti devi rialzare se si vuole arrivare lontano bisogna fare questo e questi ragazzi hanno sempre dimostrato di sapersi rialzare, ho una squadra di grandi uomini che sanno rialzarsi e sanno osare. Come sempre daremo il massimo provando ad essere quello siamo e quello che vogliamo essere"