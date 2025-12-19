FC Inter 1908
Viviano: “Josep Martinez, che personalità: insidia Sommer. Bisseck? Acerbi avrebbe preso fallo”

Il parere dell'ex portiere, ospite negli studi di SM, ha parlato della sconfitta dei nerazzurri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Emiliano Viviano, ospite negli studi di SportMediaset, dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, ha detto la sua sulla partita tra Bologna e Inter: «I rossoblù hanno fatto un primo tempo eccezionale nonostante il gol subito e si dimostra quello che è, una squadra assolutamente all'altezza».

«Josep Martinez? Ha dimostrato grande personalità, intervento clamoroso in un momento difficile per lui, credo sia una sicurezzza e credo che possa essere un'insidia per Sommer», ha aggiunto sull'estremo difensore nerazzurro.

«Il Bologna fa meglio di tutti in Serie A la pressione e la riaggressione. L'Inter di Inzaghi allargava il campo, il Bologna prende i rischi, si gioca l'uno contro uno, mette pressione e attacca con tanti uomini. Lo fa con una spensieratezza che è li e non dovrebbe neanche starci. Nel secondo tempo l'Inter aveva preso campo ed è un errore individuale abbastanza casuale. Bisseckè irruento e a volte è un vantaggio a volte si rischia anche un fallo, è un errore grave, è una palla che poteva leggere, poteva prendere fallo da Castro. Acerbi là avrebbe preso fallo», ha aggiunto l'estremo difensore sulla partita.

