Emiliano Viviano, ospite negli studi di SportMediaset, dopo la semifinale di Supercoppa Italiana , ha detto la sua sulla partita tra Bologna e Inter : « I rossoblù hanno fatto un primo tempo eccezionale nonostante il gol subito e si dimostra quello che è, una squadra assolutamente all'altezza».

«Josep Martinez? Ha dimostrato grande personalità, intervento clamoroso in un momento difficile per lui, credo sia una sicurezzza e credo che possa essere un'insidia per Sommer», ha aggiunto sull'estremo difensore nerazzurro.

«Il Bologna fa meglio di tutti in Serie A la pressione e la riaggressione. L'Inter di Inzaghi allargava il campo, il Bologna prende i rischi, si gioca l'uno contro uno, mette pressione e attacca con tanti uomini. Lo fa con una spensieratezza che è li e non dovrebbe neanche starci. Nel secondo tempo l'Inter aveva preso campo ed è un errore individuale abbastanza casuale. Bisseckè irruento e a volte è un vantaggio a volte si rischia anche un fallo, è un errore grave, è una palla che poteva leggere, poteva prendere fallo da Castro. Acerbi là avrebbe preso fallo», ha aggiunto l'estremo difensore sulla partita.