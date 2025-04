"C'è stato l'episodio della rimessa, i ragazzi a fine partita erano nervosi, la palla esce nell'area tecnica mia e viene battuta quasi nella loro, questa cosa non può succedere. Poi l'ultima rimessa, lì chiaramente dovevamo difendere meglio, eravamo in superiorità numerica, eravamo in due, abbiamo perso una gara che non meritavamo di perdere contro un grande avversario. Fa male, ma quando saranno più lucidi i ragazzi poi analizzeremo. La sconfitta brucia per come venuta, ma non finisce qui il campionato. Si va avanti con tanta fiducia.