Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 3-0 dei rossoneri di Allegri sul campo del Bologna.
Milan, Fofana svela: “Scudetto? Sinceramente il nostro obiettivo è…”
Le dichiarazioni del centrocampista francese del Milan dopo il successo per 3-0 contro il Bologna al Dall'Ara
“Stasera mi valuto abbastanza bene a livello tattico. Era una partita un po’ difficile contro una squadra che gioca uno contro uno. Dovevamo essere un po’ cattivi e giocare con maturità. A livello personale stavo bene, anche a livello di fisicità. Ma con la palla posso sempre fare di più”.
Tanta Francia in questo Milan...
“Non siamo solo noi quattro, siamo insieme tutta la squadra. È sempre bene dare un abbraccio a chi ha fatto bene come Rabiot stasera o Nkunku, che ha iniziato piano ma ora è un calciatore di alto livello. Siamo tutti uniti, stai tranquillo (ride, ndr)”.
In spogliatoio si sogna anche qualcosa oltre la Champions?
“Sinceramente l’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso”.
