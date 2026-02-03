FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Milan, Fofana svela: “Scudetto? Sinceramente il nostro obiettivo è…”

news

Milan, Fofana svela: “Scudetto? Sinceramente il nostro obiettivo è…”

Milan, Fofana svela: “Scudetto? Sinceramente il nostro obiettivo è…” - immagine 1
Le dichiarazioni del centrocampista francese del Milan dopo il successo per 3-0 contro il Bologna al Dall'Ara
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 3-0 dei rossoneri di Allegri sul campo del Bologna.

“Stasera mi valuto abbastanza bene a livello tattico. Era una partita un po’ difficile contro una squadra che gioca uno contro uno. Dovevamo essere un po’ cattivi e giocare con maturità. A livello personale stavo bene, anche a livello di fisicità. Ma con la palla posso sempre fare di più”.

Milan, Fofana svela: “Scudetto? Sinceramente il nostro obiettivo è…”- immagine 2

Tanta Francia in questo Milan...

“Non siamo solo noi quattro, siamo insieme tutta la squadra. È sempre bene dare un abbraccio a chi ha fatto bene come Rabiot stasera o Nkunku, che ha iniziato piano ma ora è un calciatore di alto livello. Siamo tutti uniti, stai tranquillo (ride, ndr)”.

Milan, Fofana svela: “Scudetto? Sinceramente il nostro obiettivo è…”- immagine 3
BOLOGNA, ITALY - FEBRUARY 03: Ruben Loftus Cheek of AC Milan celebrates after scoring the goal during the Serie A match between Bologna FC 1909 and AC Milan at Renato Dall'Ara Stadium on February 03, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

In spogliatoio si sogna anche qualcosa oltre la Champions?

“Sinceramente l’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso”.

Leggi anche
Piantanida: “Inter top del mercato. Non ha toccato nulla e non ha venduto…”
Scifo: “Inter favorita per lo Scudetto, ma anche il Napoli ha tutto per vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA