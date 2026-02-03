L'Inter, pur non avendo portato a termine molte operazioni del mercato, è quella che si è mossa meglio delle big

Marco Macca Redattore 3 febbraio - 23:30

L'Inter, pur non avendo portato a termine molte operazioni del mercato, è quella che si è mossa meglio delle big. E' l'opinione di Francesco Piantanida che, intervenuto come ospite a TMW Radio, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Flop il mercato della Lazio. Ha incassato e non ha speso per rinforzare quando aveva la necessità e possibilità di farlo. Il top l'Inter per non aver toccato nulla e per non aver venduto Frattesi".

(Fonte: TMW Radio)