L'Inter, pur non avendo portato a termine molte operazioni del mercato, è quella che si è mossa meglio delle big. E' l'opinione di Francesco Piantanida che, intervenuto come ospite a TMW Radio, ha rilasciato queste dichiarazioni:
"Flop il mercato della Lazio. Ha incassato e non ha speso per rinforzare quando aveva la necessità e possibilità di farlo. Il top l'Inter per non aver toccato nulla e per non aver venduto Frattesi".
(Fonte: TMW Radio)
