FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Piantanida: “Inter top del mercato. Non ha toccato nulla e non ha venduto…”

news

Piantanida: “Inter top del mercato. Non ha toccato nulla e non ha venduto…”

Piantanida: “Inter top del mercato. Non ha toccato nulla e non ha venduto…” - immagine 1
L'Inter, pur non avendo portato a termine molte operazioni del mercato, è quella che si è mossa meglio delle big
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Piantanida: “Inter top del mercato. Non ha toccato nulla e non ha venduto…”- immagine 2
Getty

L'Inter, pur non avendo portato a termine molte operazioni del mercato, è quella che si è mossa meglio delle big. E' l'opinione di Francesco Piantanida che, intervenuto come ospite a TMW Radio, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Piantanida: “Inter top del mercato. Non ha toccato nulla e non ha venduto…”- immagine 3

"Flop il mercato della Lazio. Ha incassato e non ha speso per rinforzare quando aveva la necessità e possibilità di farlo. Il top l'Inter per non aver toccato nulla e per non aver venduto Frattesi".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Scifo: “Inter favorita per lo Scudetto, ma anche il Napoli ha tutto per vincere”
Nkunku: “Mai pensato di lasciare il Milan, lavoriamo insieme per vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA