"Ho visto un grande spirito, soprattutto nel secondo tempo: quell'errore dal dischetto poteva tagliarci le gambe e, invece, siamo stati bravi. E' una giornata bellissima, abbiamo una classifica grandiosa, che dedichiamo a questo grande pubblico, alla società, al presidente".
Bologna momentaneamente primo, Italiano: “Classifica grandiosa. Non vedo perché…”
"Abbiamo una classifica grandiosa, che dedichiamo a questo grande pubblico, alla società, al presidente", dice Italiano
Lo ha detto Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, dopo la netta vittoria del suo Bologna a Udine.
"Non vedo perché dovremmo fermarci ora - ha aggiunto -. Oggi sono stati tutti attenti e applicatissimi in campo, ma è ancora lunga, dobbiamo lavorare senza disperdere entusiasmo.
E' un piacere allenare questa squadra, ma dopo 12 giornate non è giusto fare alcun tipo di bilancio e previsione".
