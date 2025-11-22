FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bologna momentaneamente primo, Italiano: “Classifica grandiosa. Non vedo perché…”

news

Bologna momentaneamente primo, Italiano: “Classifica grandiosa. Non vedo perché…”

Bologna momentaneamente primo, Italiano: “Classifica grandiosa. Non vedo perché…” - immagine 1
"Abbiamo una classifica grandiosa, che dedichiamo a questo grande pubblico, alla società, al presidente", dice Italiano
Matteo Pifferi Redattore 

"Ho visto un grande spirito, soprattutto nel secondo tempo: quell'errore dal dischetto poteva tagliarci le gambe e, invece, siamo stati bravi. E' una giornata bellissima, abbiamo una classifica grandiosa, che dedichiamo a questo grande pubblico, alla società, al presidente".

Bologna momentaneamente primo, Italiano: “Classifica grandiosa. Non vedo perché…”- immagine 2
Getty Images

Lo ha detto Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, dopo la netta vittoria del suo Bologna a Udine.

"Non vedo perché dovremmo fermarci ora - ha aggiunto -. Oggi sono stati tutti attenti e applicatissimi in campo, ma è ancora lunga, dobbiamo lavorare senza disperdere entusiasmo.

Bologna momentaneamente primo, Italiano: “Classifica grandiosa. Non vedo perché…”- immagine 2
Getty Images

E' un piacere allenare questa squadra, ma dopo 12 giornate non è giusto fare alcun tipo di bilancio e previsione".

Leggi anche
Damiani: “Ausilio non ama il mercato di gennaio. Su un giocatore gli avevo detto…”
Allegri: “Ecco il mio ricordo più bello di un derby. Inter molto forte, noi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA