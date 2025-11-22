"Vogliamo centrare l'obiettivo principale che è tornare a giocare la Champions", ha detto Allegri ai microfoni di Dazn

Matteo Pifferi Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 15:46)

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel giorno di vigilia del derby di Milano, Massimiliano Allegri ha parlato così:

"Il risultato, se positivo, lascia buone sensazioni per i giorni successivi. Il risultato negativo ti lascia molto rammarico e dispiacere, avremo tante altre partite da giocare. Va analizzato quello che succederà domani per cercare di migliorare"

Leao ha detto che Allegri è come un padre

"Mi fanno piacere le sue parole, io e il mio staff dobbiamo supportare tutti i giocatori per migliorarli sotto ogni aspetto. Leao ha fatto un salto in avanti, ha capito che un attaccante viene valutato per i gol che fa"

Leao può arrivare a 20 gol?

"Intanto è a 4, speriamo che continui e poi vediamo"

Rientra Rabiot

"Lui è un giocatore importante che sposta le partite. Ci sono tanti giocatori così nel Milan, miscelati con altri che hanno giocato poche partite. Vogliamo centrare l'obiettivo principale che è tornare a giocare la Champions"

Rabiot sogna di fare un gol vittoria al 90'?

"Se si segna al 90' sarebbe meglio perché così si soffrirebbe di meno, bisogna fare una bella partita sapendo che l'Inter è molto forte"

Lo scudetto è una pressione o uno stimolo?

"Non è una pressione, quando lavori in un grande club abituato a vincere è normale avere un obiettivo che è quello di giocare la Champions l'anno prossimo. Nello stesso tempo non bisogna porsi limiti ma avere ambizione e lavorare per ottenere il massimo dei risultati. Il campionato non mente, alla fine vince la squadra più forte"

Il ricordo più bello del Derby?

"Sicuramente il primo perché è quello che abbiamo vinto. Gli ultimi 4 però purtroppo li ho persi tutte e quattro"