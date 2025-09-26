FC Inter 1908
Bonanni: “Cagliari-Inter? Ho fiducia nei nerazzurri. I sei punti di distacco…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto il punto sull'Inter alla vigilia della trasferta dei nerazzurri a Cagliari
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha fatto il punto sull'Inter alla vigilia della trasferta dei nerazzurri a Cagliari:

L'Inter a Cagliari non può sbagliare. Cosa ti aspetti?

Inter
"Ho fiducia nell'Inter. I sei punti di ritardo dal Napoli impongono di non poter fare passi falsi, ma i nuovi arrivati verranno inseriti sempre di più. Detto ciò la partita contro il Cagliari deve essere vinta per non perdere troppo distacco dalla vetta".

(Fonte: TMW Radio)

