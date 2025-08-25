Bonanni: “L’Inter ha un organico importante, età media alta ma qualità...

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha dato alcune impressioni sulla lotta scudetto nella Serie A appena partita:
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha dato alcune impressioni sulla lotta scudetto nella Serie A appena partita
"Il Napoli è una garanzia, sia sull'allenatore sia per la squadra. Ha giocatori che possono dare mentalmente qualcosa in più, non mi stupisce che De Bruyne sia stato determina. La Juve la vedo ancora un punto interrogativo, così come il Milan".
"Aspettiamo perché le vedo entrambe come un cantiere aperto. L'Inter ha un organico importante, può avere qualche problema dal punto di vista dell'età media, ma ha una qualità indiscutibile".
(Fonte: TMW Radio)
