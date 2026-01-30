FC Inter 1908
L'Inter affronterà il Bodo Glimt nei playoff di Champions League. Massimo Bonanni ha commentato così il sorteggio
Marco Macca
Marco Macca 

L'Inter affronterà il Bodo Glimt nei playoff di Champions League. Massimo Bonanni ha commentato così il sorteggio che ha visto coinvolte le squadre italiane:

Intanto nei play-off di Champions League l'Inter, la Juventus e l'Atalanta affronteranno rispettivamente Bodo Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund.

"Credo che la partita più difficile possa essere quella della Juventus, perché il Galatasaray per me è una squadra molto forte con un ambiente complicatissimo. Atalanta-Dortmund invece è un cinquantacinque-quarantacinque in favore dei gialloneri, mentre l'Inter penso che passerà".

(Fonte: TMW Radio)

