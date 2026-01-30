L'Inter affronterà il Bodo Glimt nei playoff di Champions League. Massimo Bonanni ha commentato così il sorteggio

Intanto nei play-off di Champions League l'Inter, la Juventus e l'Atalanta affronteranno rispettivamente Bodo Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund.

"Credo che la partita più difficile possa essere quella della Juventus, perché il Galatasaray per me è una squadra molto forte con un ambiente complicatissimo. Atalanta-Dortmund invece è un cinquantacinque-quarantacinque in favore dei gialloneri, mentre l'Inter penso che passerà".