Come vede la Roma?—
"Dietro l'Inter vedo la Roma. Mi sembra realmente l'unica che possa fare qualcosa di più".
Sorteggi playoff Champions League, come li commenta?—
"Partita dura per l'Atalanta, poi occhio al Bodo Glimt, suggestivo lo scontro Spalletti-Osimhen".
(Fonte: TMW Radio)
