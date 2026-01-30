FC Inter 1908
Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha rilasciato queste dichiarazioni tra campionato e sorteggi Champions League
Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha rilasciato queste dichiarazioni tra campionato e sorteggi Champions League:

Come vede la Roma?

"Dietro l'Inter vedo la Roma. Mi sembra realmente l'unica che possa fare qualcosa di più".

Sorteggi playoff Champions League, come li commenta?

"Partita dura per l'Atalanta, poi occhio al Bodo Glimt, suggestivo lo scontro Spalletti-Osimhen".

(Fonte: TMW Radio)

