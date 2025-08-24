"Non ho ancora rivisto il gol però è un qualcosa di bello sicuramente, in questo stadio, in questa partita…", dice Bonazzoli

Federico Bonazzoli ha segnato un eurogol contro il Milan permettendo alla sua Cremonese di vincere a San Siro. L'ex interista ha parlato a Sport Mediaset al termine della gara:

"Non ho ancora rivisto il gol però è un qualcosa di bello sicuramente, in questo stadio, in questa partita… E' bello, sono gesti che ho e che mi permetto di dire che provo in allenamento, più bello di così non potevo desiderarlo, peccato che sia passato ma me lo godo e me lo godrò ancora. Sono contento per la squadra in primis ma sarei ipocrita se non dicessi di essere contento per me"

Sei l'incubo di Maignan?

"Ho segnato due gol in rovesciata, tre in totale. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, non sarà un campionato facile per noi. Vincere col Milan è tanta roba. Sono tifoso interista, quindi ha una valenza doppia ma è bello per come è stato, per come è successo e per aver aiutato a portare a casa i tre punti. Nemmeno nei sogni"

Dove può arrivare la Cremonese?

"Voliamo basso, abbiamo fatto una grande partita oggi ma è la prima. I nuovi arrivati si sono integrati benissimo, siamo ragazzi educati, con dei valori, sappiamo di dover lavorare di più degli altri. La strada è difficile, dobbiamo seguire il mister e lavorare così"