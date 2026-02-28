FC Inter 1908
Boniek: “Bodo? Inter mi ha deluso. Contraccolpo Juve? Vi svelo un segreto”

"Se la rigioca 10 volte, l’Inter passa 9", sostiene comunque Boniek sull'incrocio tra l'Inter e il Bodo Glimt
Matteo Pifferi Redattore 

Nel corso di un'ampia intervista concessa al Corriere dello Sport, Zbigniew Boniek ha parlato del KO dell'Inter in Champions contro il Bodo Glimt:

«L’Inter ha deluso davvero, ma il calcio è bello perché esistono i cicli e dà opportunità a tutti».

Da ex vicepresidente Uefa, pensa davvero che il calcio italiano sia in crisi?

«Ma va, l’anno scorso l’Inter era in finale. E allora l’Atalanta? Avete pensato lo stesso quando Gasp vinceva l’Europa League o dopo la gara col Borussia? Se la rigioca 10 volte, l’Inter passa 9».

La Juve può avere un contraccolpo dopo il Galatasaray?

«Vi svelo un segreto: i calciatori fanno la doccia, escono dallo stadio e continuano la loro vita. Sono gli allenatori a essere stressati».

E Spalletti come lo vede?

«Male, non avrà dormito».

