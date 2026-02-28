Fabio Capello, ex allenatore, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato così sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt: "Contro il Bodo la squadra era trattenuta. In Norvegia Chivu non ha giocato con i migliori pensando al campionato, al ritorno si è vista una formazione col freno a mano tirato. Dopo l’eliminazione invece non ho visto rabbia nei protagonisti. Ha sentito le dichiarazioni di Barella? Ha parlato dell’obiettivo scudetto. Era il capitano, eh!".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Capello: “Inter fuori? Ma avete sentito Barella? Tutti contenti per scudetto vicino! Ma io dico…”
news
Capello: “Inter fuori? Ma avete sentito Barella? Tutti contenti per scudetto vicino! Ma io dico…”
Fabio Capello, ex allenatore, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato così sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League
L’Inter ha privilegiato la A rispetto alla Champions?
"Di sicuro il segnale negativo è arrivato. Ci si aspettava tutti molto di più. E invece niente, tutti contenti per lo scudetto vicino".
È deluso da come Chivu ha gestito il doppio impegno?
"Mah… lui è il guidatore, lui fa le scelte. Io dico solo che l’Inter aveva un organico tale da poter lottare in tutte le competizioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA