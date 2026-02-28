Fabio Capello, ex allenatore, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato così sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt: "Contro il Bodo la squadra era trattenuta. In Norvegia Chivu non ha giocato con i migliori pensando al campionato, al ritorno si è vista una formazione col freno a mano tirato. Dopo l’eliminazione invece non ho visto rabbia nei protagonisti. Ha sentito le dichiarazioni di Barella? Ha parlato dell’obiettivo scudetto. Era il capitano, eh!".