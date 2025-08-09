Bonny: “Inter, la scelta più giusta per diventare un giocatore migliore”

Il giocatore, che ha segnato nell'amichevole col Monaco, ha parlato del suo approdo al club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 14:32)

«Spero di farne tanti di più». Così Ange-Yoann Bonny dopo il gol al Monaco che è valso la vittoria nell'amichevole dell'Inter nel Principato. Il giocatore nerazzurro, alla fine della partita ha parlato ai microfoni della squadra di casa e si è soffermato oltre che sui suoi gol sul suo approdo all'Inter.

Quando gli hanno chiesto un aneddoto che gli abbia fatto pensare di essere arrivato nel posto giusto, l'attaccante - che aveva segnato anche nell'amichevole contro l'U23 di Vecchi - ha risposto così:

«Lo penso quando vedo tutti i grandi giocatori che sono accanto a me, come ho già detto. Per me è un sogno essere qua: per tutto lo staff, per i compagni, ho fatto la scelta giusta per imparare ad essere un giocatore migliore, credo».

(Fonte: ITV)