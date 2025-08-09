«Spero di farne tanti di più». Così Ange-Yoann Bonny dopo il gol al Monaco che è valso la vittoria nell'amichevole dell'Inter nel Principato. Il giocatore nerazzurro, alla fine della partita ha parlato ai microfoni della squadra di casa e si è soffermato oltre che sui suoi gol sul suo approdo all'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bonny: “Inter, la scelta più giusta per diventare un giocatore migliore”
news
Bonny: “Inter, la scelta più giusta per diventare un giocatore migliore”
Il giocatore, che ha segnato nell'amichevole col Monaco, ha parlato del suo approdo al club nerazzurro
Quando gli hanno chiesto un aneddoto che gli abbia fatto pensare di essere arrivato nel posto giusto, l'attaccante - che aveva segnato anche nell'amichevole contro l'U23 di Vecchi - ha risposto così:
«Lo penso quando vedo tutti i grandi giocatori che sono accanto a me, come ho già detto. Per me è un sogno essere qua: per tutto lo staff, per i compagni, ho fatto la scelta giusta per imparare ad essere un giocatore migliore, credo».
(Fonte: ITV)
© RIPRODUZIONE RISERVATA