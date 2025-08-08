FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bonny: “Ho segnato un bel gol, spero di farne tanti altri. Vittoria buon segnale”

news

Bonny: “Ho segnato un bel gol, spero di farne tanti altri. Vittoria buon segnale”

Bonny: “Ho segnato un bel gol, spero di farne tanti altri. Vittoria buon segnale” - immagine 1
"Siamo stati forti, eravamo in dieci e siamo stati bravi a riprendere in mano la situazione", ha detto Bonny
Matteo Pifferi Redattore 

Prova di forza e carattere per l'Inter che nel secondo test della preseason ha superato il Monaco con una partita di squadra e i preziosi sigilli di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese ha deciso il successo nerazzurro dopo il pari del capitano grazie alla sua seconda firma in amichevole dopo la rete contro l'Under 23 e ha espresso tutta la sua gioia al termine del match ai microfoni di Inter TV. Con lui, Raffaele Di Gennaro, protagonista nei minuti finali con una parata preziosa su Akliouche.

Bonny: “Ho segnato un bel gol, spero di farne tanti altri. Vittoria buon segnale”- immagine 2
Getty Images

“Il gol? È stato bello, abbiamo spinto tutti insieme per fare pressione, ci siamo riusciti e ho segnato un bel gol, spero di farne molti. Siamo stati forti, eravamo in dieci e siamo stati bravi a riprendere in mano la situazione: è un buon segnale per la squadra", commenta Bonny

Inter Di Gennaro

“Siamo un bellissimo gruppo come abbiamo dimostrato, fatto di ragazzi che danno tutto per l'Inter ed è un concetto che stiamo trasmettendo ai giovani e nuovi arrivati. Stiamo lavorando sia sotto l'aspetto fisico che mentale, cercando sempre di spingere al massimo e di andare oltre, giocando ogni pallone come se fosse l'ultimo", dice invece Raffaele Di Gennaro.

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA