Bonny: “Ho segnato un bel gol, spero di farne tanti altri. Vittoria buon segnale”

Matteo Pifferi Redattore 8 agosto - 23:39

Prova di forza e carattere per l'Inter che nel secondo test della preseason ha superato il Monaco con una partita di squadra e i preziosi sigilli di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese ha deciso il successo nerazzurro dopo il pari del capitano grazie alla sua seconda firma in amichevole dopo la rete contro l'Under 23 e ha espresso tutta la sua gioia al termine del match ai microfoni di Inter TV. Con lui, Raffaele Di Gennaro, protagonista nei minuti finali con una parata preziosa su Akliouche.

“Il gol? È stato bello, abbiamo spinto tutti insieme per fare pressione, ci siamo riusciti e ho segnato un bel gol, spero di farne molti. Siamo stati forti, eravamo in dieci e siamo stati bravi a riprendere in mano la situazione: è un buon segnale per la squadra", commenta Bonny

“Siamo un bellissimo gruppo come abbiamo dimostrato, fatto di ragazzi che danno tutto per l'Inter ed è un concetto che stiamo trasmettendo ai giovani e nuovi arrivati. Stiamo lavorando sia sotto l'aspetto fisico che mentale, cercando sempre di spingere al massimo e di andare oltre, giocando ogni pallone come se fosse l'ultimo", dice invece Raffaele Di Gennaro.