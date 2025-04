Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del podcast DoppioPasso, Paolo Bonolis, conduttore tv e tifoso dell'Inter, ha raccontato così come ha vissuto la vittoria del Triplete nel 2010: "E' stata l'esperienza più brutale della mia vita. Stavo registrando una puntata di "Ciao Darwin" quando giocavamo a Barcellona il ritorno: scendo in studio e dico al pubblico 'vi chiedo scusa per avervi fatto venire così presto, ma io devo vedere la semifinale. La mettiamo sullo schermo se volete vederla pure voi, altrimenti andate a casa o dove cazzo ve pare'. Dopo la partita mi chiama Moratti: "Paolo, ci siamo, siamo in finale: vieni con me a Madrid col volo mio". "Ovvio che vengo, presidente", gli rispondo.