"Normalmente, la risolveranno sicuramente, si parleranno. Sono situazioni che capitano quando ci sono tensione, pressione, stanchezza, cambiamenti naturali in corso. Va considerata la situazione quando vengono dette delle cose: quante volte capita che qualcuno alzi i toni a causa di momenti particolari. Non è successo niente di trascendentale".

"Probabile che un calciatore turco che ha avuto questa immensa passione per questa società del suo Paese abbia voglia, nell'ultima fase della sua carriera, di tornare a casa e giocare per i colori per cui faceva il tifo. Marotta, Ausilio e Baccin sapranno cosa fare, di sicuro non si può rimanere solo con Asllani".