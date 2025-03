Scudetto? L'Inter se perderà qualche punto lo farà ora con la Champions, sempre se lo perde... 45% Napoli, 40% Inter e 15% Atalanta. Conte decisivo, ora ha cambiato marcia, febbraio nefasto per Antonio. Poi ingrana e va. Vincere con la Fiorentina non è facile, l'Inter ha davanti degli obiettivi importanti. Difficile che l'Inter non perda qualche punto per strada. Evoluzione importante dal primo Conte a oggi. In non possesso lavorava molto di reparto, oggi il Napoli quando non ha la palla va uomo contro uomo e non sta a guardare. Prima chiedeva tanto lo schermo davanti alla difesa. Lobotka va anche a prendere il play davanti. Ha ridisegnato un Napoli che secondo me arriverà a rivincere lo scudetto. Dà l'impressione che non riesci a fargli gol e che prima o poi il gol lo trova. Questo è Conte.