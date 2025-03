Del resto, è una traccia che ha contraddistinto tutta la stagione dell’Inter. E la Champions in questo senso non fa eccezione. Se le notizie di ieri saranno confermate, l’Inter giocherà in Europa con la nona formazione diversa su dieci partite: solo tra Sparta Praga e Monaco Inzaghi ha replicato le sue scelte. Quelle di oggi portano a una coppia offensiva formata da Thuram e Taremi. Marcus ha bisogno di minutaggio anche in ottica Atalanta, per non perdere condizione. Peraltro, una buona notizia per i nerazzurri si intravede all’orizzonte: la Francia con ogni probabilità non convocherà l’attaccante, che potrà dunque sfruttare la sosta per tornare al top.