«Spiazzante, va mantenuto il sangue freddo. Io debuttai in A in un derby, si immagini l’emozione: 8 novembre ’70, Milan-Inter 3-0. Eravamo sotto di un gol e ne incassai altri due. Fu un putiferio: via Heriberto Herrera e dentro Invernizzi, con cui vincemmo il tricolore».