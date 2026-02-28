Borja Valero: “Ecco cosa deve imparare l’Inter dopo il KO col Bodo. E Calhanoglu…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Borja Valero ha parlato così dell'Inter in vista della sfida contro il Genoa

Matteo Pifferi Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 13:32)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Borja Valero ha parlato così dell'Inter in vista della sfida contro il Genoa:

"Ci sarà amarezza perché ci tenevano e hanno fatto bene in Champions negli ultimi anni. I tifosi e i giocatori avevano voglia di rimontare dopo l'andata, invece è andata così, l'Inter si deve riprendere e dare un segnale positivo. Hanno un vantaggio abbastanza importante ma non è per niente finita, il Genoa è in salute, è in un buonissimo momento e non sarà per niente semplice, bisogna dare un segnale davanti alla propria gente"

Calhanoglu — "Uno dei giocatori più importanti dell'Inter, è anche vero che Zielinski l'ha sostituito alla grandissima. Chivu ha gestito bene la rosa, l'Inter a livello di rosa è la squadra meglio attrezzata, forse manca un giocatore che salta l'uomo, tutti l'hanno detto in questi anni ma Chivu è un valore aggiunto"

Genoa — "De Rossi ha avuto un impatto forte e rapido in questa squadra. Era una squadra in difficoltà, Daniele l'ha rialzata, sono stato a cena con lui qualche volta e sa parlare di calcio, è un allenatore forte e ha dato subito la sua impronta"

Lezione Inter contro il Bodo — "L'andata ha condizionato tantissimo ma si sapeva già prima della partita. Tutti hanno sofferto giocare lì, bisognava arrivare lì con la consapevolezza che andava fatta una partita perfetta, non bisogna sottovalutare mai nessuna squadra. Tutti la davano come la più debole ma ha caratteristiche che possono fare male, stavano bene fisicamente, erano ordinati. La lezione è di non sottovalutare nessun rivale, tutte le partite sono difficili, anche quelle che sulla carta sembrano semplici"