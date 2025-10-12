Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Borriello analizza l'andamento della Roma dall'arrivo dei Friedkin

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Borriello analizza l'andamento della Roma dall'arrivo dei Friedkin. "Mah, per ora i risultati non sono stati soddisfacenti. Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato".

Gasperini con Ranieri e Massara. Tre uomini di calcio nei posti nevralgici. — «Finalmente, direi. Ranieri è stato bravo a raddrizzare la rotta e ha scelto un allenatore top come Gasp. Massara è un ottimo talent scout, perché conosce i calciatori. Mi sembra un assetto interessante».

Lei con Gasperini discusse a brutto muso ai tempi del Genoa. — «È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito, avevo già firmato per il Milan».

