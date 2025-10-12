Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Borriello analizza l'andamento della Roma dall'arrivo dei Friedkin. "Mah, per ora i risultati non sono stati soddisfacenti. Spero che quest’anno la Roma possa raggiungere un piazzamento Champions. I segnali sono buoni anche se l’Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato".
Borriello: “Inter la squadra più forte. Il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan…”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Borriello analizza l'andamento della Roma dall'arrivo dei Friedkin
Gasperini con Ranieri e Massara. Tre uomini di calcio nei posti nevralgici.—
«Finalmente, direi. Ranieri è stato bravo a raddrizzare la rotta e ha scelto un allenatore top come Gasp. Massara è un ottimo talent scout, perché conosce i calciatori. Mi sembra un assetto interessante».
Lei con Gasperini discusse a brutto muso ai tempi del Genoa.—
«È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito, avevo già firmato per il Milan».
