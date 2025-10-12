Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Ventola ripercorre la sua carriera

Gianni Pampinella Redattore 12 ottobre - 09:40

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Ventola ripercorre la sua carriera. L'ex attaccante ricorda il suo arrivo all'Inter. “Inter e Roma mi offrivano lo stesso ingaggio, Totti mi chiamava tutti i giorni, ma scelsi i nerazzurri per Ronaldo. Parlai pure con Milan, Juve, Monaco e con Vialli, che all’epoca era al Chelsea. Gianluca chiamò a casa, rispose mia madre, quando mi disse che c’era '“il signor Vialli' al telefono risposi mandandolo a quel paese. Cavolo, era lui...”.

Il primo infortunio come fu? — “Tremendo. Ero all’apice, poi il crociato saltò in Empoli-Bari per un fallaccio di Daniele Baldini, che dopo 25 anni non mi ha ancora chiesto scusa. Rientrai contro l’Inter e segnai”.

Un flash su Ronaldo? — “Siamo fratelli. Una volta andai in Brasile e all’aeroporto nessuno mi controllò il passaporto. 'Io qui come Papa a Roma', rispose”.

La punizione contro lo Spartak fu un’idea sua? — “Si era fissato, voleva darmela di tacco per farmi tirare. 'Vedi che io non sono Ronaldo, se la tiro in curva mi fischiano', gli dicevo. Andò bene: segnai un gol incredibile. Ronie era così: aizzava i tifosi come un direttore d’orchestra, prendeva di mira il povero Taribo con dozzine di tunnel. Se n’è sempre fregato delle diete”.

Lo scudetto perso il 5 maggio è il rimpianto più grande? — “Sì, insieme al non aver debuttato in Nazionale. Tutti ricordano la Lazio, ma noi lo buttammo via prima. Mentalmente avevamo vinto: ci eravamo portati le maglie, le telecamere. Ricordo le lacrime di Ronie e quelle dei tifosi all’aeroporto. Ci chiedemmo: 'Ma perché a noi?'".

Ma è vero che il giorno dopo Gresko fu salvato dalla polizia? — “Certo. Le persone l’avevano assalito”.

Oggi è un uomo felice? — “Sì, ho tutto e faccio ciò che amo con gli amici, Lele (Adani, ndr) e Antonio (Cassano, ndr), che mi rimprovera ancora perché da bambino non gli regalavo mai i pantaloncini. Col nostro programma, Viva el futbol, ci divertiamo da pazzi: alcuni ci amano, altri ci odiano, ad altri diamo fastidio. Ma dietro c’è competenza. Adani e Cassano vedono 6-7 partite al giorno, io un po’ meno”.

Ma l’amicizia con Vieri le manca? Dopo il litigio che causò lo scioglimento della Bobo Tv non vi siete più parlati. — “Quando si interrompe un legame di 25 anni è sempre un peccato. Quando ci incontriamo non ci salutiamo. Ma io, da uomo pacifico, dico che il tempo curerà le ferite”.

(Gazzetta dello Sport)