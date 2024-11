Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia , ex calciatore, ha parlato così di diversi temi tra cui le recenti parole di Geoffrey Moncada: "L'intervista l'ho letta e rabbrividisco a sentire certe risposte. E' vero tutto ma non è vero niente. E' il modo confusionale con cui si sta lavorando al Milan. E' il modo in cui non si gestisce una società questo. Vedi poi alcune mosse di mercato, come Kalulu alla Juve e ora vediamo quanto sta rendendo.

Hanno venduto Simic per prendere Pavlovic, e il primo gioca titolare nell'Anderlecht. E poi anche altri acquisti non si sentono più. Altro esempio la vendita di Maldini, che vediamo tutti che crescita sta avendo. Theo Hernandez e Maignan i contratti dove sono? Lui dice che sono a buon punto ma a quanto so io no. Una società che vuole programmare il futuro lavora in maniera differente. Le parole di Conte? Conte lo conosco bene, credo che l'uscita sia anche in vista della partita con la Roma".